2019-10-18T15:19:38+03:00
Общество

В Кольчугино пройдет фестиваль "Театральная провинция"

В фестивале примут участие около десяти коллективов
Алексей СУХОВ
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20 октября в Кольчугино пройдёт открытый фестиваль сельских любительских театральных коллективов «Театральная провинция».

В фестивале примут участие около десяти коллективов из посёлков Ставрово Собинского района, Вольгинский Петушинского района, Красный Октябрь и Барсово Киржачского района, Боголюбово Суздальского района.

Вне конкурса будут показаны спектакли Народного театра и Театра юного зрителя кольчугинского Центра культуры, молодёжной политики и туризма. Последние коллективы являются неоднократными лауреатами всероссийских конкурсов.

В целом, афиша «Театральной провинции» насыщена спектаклями разных жанров для взрослых и детей. Работы коллективов будет оценивать жюри во главе с заслуженным деятелем искусств России, лауреатом премий Правительства РФ и С.В.Дягилева, кандидатом искусствоведения, театральным критиком и драматургом Сергеем Коробковым.

В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы от членов жюри по профильным дисциплинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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