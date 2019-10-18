2019-10-18T15:14:46+03:00
Общество

Жителей Владимирско области приглашают написать этнографический диктант

Он пойдет 1 ноября
Алексей СУХОВ
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1 ноября Владимирская область присоединится к Всероссийской акции «Большой этнографический диктант», которая проводится уже в четвёртый раз.

Диктант – это не только своеобразный мониторинг состояния этнокультурной компетентности жителей России, этот проект также направлен на привлечение внимания к важнейшим вопросам реализации государственной национальной политики.

Участниками Большого этнографического диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства.

Задание будет состоять из 30 вопросов: 20 федеральных и 10 региональных. На ответы на них отводится 45 минут.

Где и во сколько можно будет написать диктант, пока не сообщается. Следите за новостями!

ИСТОЧНИК KP.RU

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