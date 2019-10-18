Для почтальонов Владимирской области закупят устройства для отпугивания собак
Устройство для отпугивания собак работает на расстоянии до 20 метров и выдаётся почтальонам в тех муниципалитетах, где существует угроза нападения животных на почтальонов.
Большее количество устройств будет выдано сельским почтальонам. В городских отделениях устройства получат те почтальоны, которые работают в районах, где существует повышенная угроза нападения бродячих собак.
Ультразвуковые отпугиватели погупают регулярно, однако некоторые ломаются или выходит их срок годности. На этот раз закупят 1191 устройство.
В этом году на почтальонов напали два раза, в прошлом и позапрошлом годах - четыре.
ИСТОЧНИК KP.RU