2019-10-18T15:08:11+03:00
Общество

Для почтальонов Владимирской области закупят устройства для отпугивания собак

Ультразвуковые приборы помогут защититься от нападения стай бродячих собак в сельской местности.
Алексей СУХОВ
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Устройство для отпугивания собак работает на расстоянии до 20 метров и выдаётся почтальонам в тех муниципалитетах, где существует угроза нападения животных на почтальонов.

Большее количество устройств будет выдано сельским почтальонам. В городских отделениях устройства получат те почтальоны, которые работают в районах, где существует повышенная угроза нападения бродячих собак.

Ультразвуковые отпугиватели погупают регулярно, однако некоторые ломаются или выходит их срок годности. На этот раз закупят 1191 устройство.

В этом году на почтальонов напали два раза, в прошлом и позапрошлом годах - четыре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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