Иван Алтухов стал заместителем председателя комитета по образованию ЗС Владимирской области

СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-18T12:48:25+03:00

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18 октября на заседании Законодательного Собрания Владимирской области в должности заместителя председателя комитета по образованию. За его кандидатуру проголосовали 21 депутат, 7 были против, один воздержался.

Иван Алтухов сообщил коллегам-депутатам, что имеет немалый опыт работы на различных ответственных должностях и перечислил свой послужной список: 10 лет был председателем КТОСа, был муниципальным депутатом, а также являлся помощником депутата Госдумы Геннадия Селезнева.

Кандидатуру Ивана Алтухова поддержал и вице-спикер ЗС Антон Сидорко, назвав его "правильным выбором".

Отметим, что председатель ЗС Владимир Киселев на вопросы депутатов, почему на эту должность был предложен именно Иван Алтухов, заметил, что тот является депутатом на освобожденной основе, но получает зарплату из областного бюджета. Это связано с тем, что Алтухов является руководителем фракции "КПСС" - он единственный ее представитель в ЗС.

Ранее должность зампреда комитета по образованию занимал Вячеслав Картухин.

Кроме того, что в должности заместителя председателя по вопросам госустройства, правопорядка и законности был утвержден депутат Андрей Маринин, представляющий фракцию "Справедливая Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU