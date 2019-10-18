2019-10-18T10:34:33+03:00
Происшествия

Житель Юрьев-Польского с ножом напал на троих соседей, пришедших выгонять его от женщины

Все трое с тяжелыми повреждениями оказались в больнице
Вероника ПАНИНА
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33-летний гражданин Белорусии вместе с приятелем весело проводили время в компании своей подруги - гражданки Д., жительницы Юрьев-Польского. Дело было в декабре прошлого года. Выпивали, закусывали, пока хозяйке квартиры это не надоело. Однако на просьбу уйти гости не реагировали, в итоге гражданка Д. позвала троих соседей - помочь выпроводить надоевших собутыльников.

Те, естественно, уходить в ночь и мороз не захотели. Один из них настолько сильно, что сбегал на кухню за ножом и по очереди пырнул всех троих соседей в живот. Удары оказались сильными, повреждены были внутренние органы, врачи в больнице потом сказали, что жизни всех троих были под угрозой.

Ранившего трех мужчин гражданина Белоруссии задержали. Он утверждал, что действовал в целях самообороны - якобы его начали бить. Но экспертиза не нашла на нем следов побоев, более того, пострадавшие не были вооружены и даже не угрожали своему противнику. Нападение на них самих стало неожиданным.

В суде гражданин Белоруссии свою вину признал полностью, раскаялся и принес извинения потерпевшим. Прокуратура требовала 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, суд согласился и приговор именно таков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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