Во Владимире задержали мошенника, который продавал чужие авто
В сентябре текущего года в полицию обратился 30-летний владимирец: у него украли машину. По данным УМВД, мужчина выложил объявление в интернет о продаже автомобиля. Покупатель нашелся. После осмотра машины покупатель и продавец договорились устно, что авто переходит новому владельцу, а деньги он будет отдавать частями в течение года. Однако, получив ключи, покупатель перестал выходить на связь.
Сумма ущерба составила 250 000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело.
10 октября на территории Владимира был задержан мошенник - 44-летний мужчина. В момент задержания он договаривался о покупки очередного автомобиля. Ту машину, за которую он так и не расплатился, он продал за 50 тысяч.
Оперативники установили местонахождение авто и вернули законному владельцу.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU