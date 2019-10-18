Во Владимире задержали мошенника, который продавал чужие авто

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-18T10:10:27+03:00

Он обещал владельцу расплатиться за машину, а сам пропал. Авто потом перепродал за 50 тысяч

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В сентябре текущего года в полицию обратился 30-летний владимирец: у него украли машину. По данным УМВД, мужчина выложил объявление в интернет о продаже автомобиля. Покупатель нашелся. После осмотра машины покупатель и продавец договорились устно, что авто переходит новому владельцу, а деньги он будет отдавать частями в течение года. Однако, получив ключи, покупатель перестал выходить на связь.

Сумма ущерба составила 250 000 рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

10 октября на территории Владимира был задержан мошенник - 44-летний мужчина. В момент задержания он договаривался о покупки очередного автомобиля. Ту машину, за которую он так и не расплатился, он продал за 50 тысяч.

Оперативники установили местонахождение авто и вернули законному владельцу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU