Мошенники пытались откупиться от владимирского полицейского редкими золотыми монетами

СЕГОДНЯ 17:33 2019-10-17T17:33:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет РФ по Владимирской области завел уголовное дело на 33-летнего жителя Челябинской области и 35-летнего жителя Тамбовского региона. Их подозревают в даче взятки полицейскому.

По версии Следкома, они через знакомого владимирца предлагали людям приобрести у них золотые монеты, а тем, кто соглашался на покупку, подменивали товар прямо в ходе сделки, словно фокусники. 15 октября мужчины попытались таким же образом сбыть монеты в ломбард, хозяин которого обратился в полицию. Подозреваемых доставили в городскую полицию, где мужчины и попытались предложить сотруднику полиции три монеты общей стоимостью 90 тысяч рублей. Тот отказался. момент взятки был зафиксирован службой безопасности УМВД.

Сейчас следком расследует дело о взятке, а полиция дело о мошенничестве. Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU