2019-10-17T16:47:41+03:00
Общество

У владимирских врачей появилась возможность записывать своих пациентов в ОКБ виртуально

Некоторое время из-за технических неполадок это стало невозможным
Алексей СУХОВ
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Специалисты департамента здравоохранения, МИАЦ и медицинских организаций Владимирской области восстановили возможность записи своих пациентов к специалистам Областной клинической больницы виртуально.

Некоторое время назад произошел технический сбой, из-за которого работа электронного сервиса была временно приостановлена. Теперь медицинские работники большинства учреждений здравоохранения могут самостоятельно записывать пациентов на консультации к областным специалистам.

В перспективе к региональному сегменту сервиса ЕГИСЗ будут также подключены Областной клинический онкологический диспансер, Собинская районная больница, Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи, Патакинская областная туберкулёзная больница и Владимирский специализированный дом ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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