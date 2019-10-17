У владимирских врачей появилась возможность записывать своих пациентов в ОКБ виртуально
Специалисты департамента здравоохранения, МИАЦ и медицинских организаций Владимирской области восстановили возможность записи своих пациентов к специалистам Областной клинической больницы виртуально.
Некоторое время назад произошел технический сбой, из-за которого работа электронного сервиса была временно приостановлена. Теперь медицинские работники большинства учреждений здравоохранения могут самостоятельно записывать пациентов на консультации к областным специалистам.
В перспективе к региональному сегменту сервиса ЕГИСЗ будут также подключены Областной клинический онкологический диспансер, Собинская районная больница, Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи, Патакинская областная туберкулёзная больница и Владимирский специализированный дом ребёнка.
ИСТОЧНИК KP.RU