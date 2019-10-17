2019-10-17T16:38:35+03:00
Общество

Зампред правительства РФ Ольга Голодец посетит Суздаль

Визит намечен на 17-18 октября
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

17-18 октября заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец посетит Владимирскую область. Основная часть её рабочего визита придётся на 18 октября, когда она совместно с Губернатором Владимиром Сипягиным побывает в Суздальском индустриально-гуманитарном колледже, Туристическом информационном центре, Детской школе искусств имени В.М.Фирсовой и Центре дополнительного образования «Исток». В Крестовой палате суздальского кремля вице-премьер и глава 33-го региона проведут совещание по вопросам развития музейного пространства во Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники пытались откупиться от владимирского полицейского редкими золотыми монетами
У владимирских врачей появилась возможность записывать своих пациентов в ОКБ виртуально
Покровские заключенные сделали развивающие игры для слабовидящих детей
Во Владимире пройдет выставка кубинских художников
Жительница Юрьев-Польского украла у своего знакомого стеклянную банку с деньгами
Муромлянка угнала и разбила автомобиль из-за ссоры с возлюбленным
В Муроме в результате пожара погиб мужчина
В Муроме построят новую детскую поликлинику
Во Владимире администрация ищет владельца драной раздолбанной «семерки»
Мошенник из Орловской области продавал несуществующие стройматериалы жителям Владимирского региона
Жительница Владимира осуждена за хранение наркотиков
Лучшим участковым Владимирской области стал капитан Хрисанфов
Во Владимирской области снизилась инфляция
Во Владимирской области стали чаще выявлять рак на ранних стадиях