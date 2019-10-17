Зампред правительства РФ Ольга Голодец посетит Суздаль

СЕГОДНЯ 16:38 2019-10-17T16:38:35+03:00

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17-18 октября заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец посетит Владимирскую область. Основная часть её рабочего визита придётся на 18 октября, когда она совместно с Губернатором Владимиром Сипягиным побывает в Суздальском индустриально-гуманитарном колледже, Туристическом информационном центре, Детской школе искусств имени В.М.Фирсовой и Центре дополнительного образования «Исток». В Крестовой палате суздальского кремля вице-премьер и глава 33-го региона проведут совещание по вопросам развития музейного пространства во Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU