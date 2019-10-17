2019-10-17T15:13:44+03:00
Общество

Покровские заключенные сделали развивающие игры для слабовидящих детей

Автор идеи - школьница из Владимира
Артём Черепанов
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Заключенные исправительной колонии № 2 в городе Покров Владимирской области изготовили пробный образец развивающей игры "Тактильные сказки". Автором идеи стала школьница из Владимира, ученица технопарка "Кванториум33" Арина Ларина. Ее работа была признана лучший на всероссийском конкурсе Госдумы "Юные техники и изобретатели" в номинации "Социальный проект".

"Тактильные сказки" - большие пазлы со специальными дорожками, по которым дети могут передвигать фигурки сказочных персонажей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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