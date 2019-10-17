Во Владимире пройдет выставка кубинских художников

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-17T12:54:14+03:00

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17 октября в 16.00 во Владимирском областном дворце откроется выставка работ кубинских художников Омара Годинеса и Марии Вальдес. Живописцы проведут мастер-класс для учеников владимирских художественных школ.

Омар Годинес окончил в Гаване художественное училище «Сан-Алехандро» (живопись, рисунок) и Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова (графика). Имеет степень магистра искусствоведения (Master of Fine Arts), специализируется на иберо-американском современном искусстве, член Международной ассоциации художников ЮНЕСКО, Московского союза художников, Творческого союза художников России.

Мария Вальдес Одриосола – дочь кубинца и русской – художник и исследователь разных аспектов современной культуры. Родилась и выросла в Москве, но несколько лет жила на Острове Свободы. На выставке представлены изображения Москвы, в которых особую роль играют храмы и монастыри, а также полуабстрактные и полуфантастические жаркие кубинские тропики. Для художника и те, и другие сюжеты являются близкими и родными. На выставке также можно познакомиться с научными работами Марии. На стендах представлены её книги, посвящённые художественному образованию, истории и культуре московского метро, мемориальному комплексу Мамаева кургана и истории Гаваны.

ИСТОЧНИК KP.RU