Жительница Юрьев-Польского украла у своего знакомого стеклянную банку с деньгами

СЕГОДНЯ 12:35 2019-10-17T12:38:25+03:00

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В полицию обратился местный житель, который заявил о краже трехлитровой стеклянной банки с деньгами. Правоохранители задержали 35-летнюю женщину. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, подозреваемая пришла в гости к своему знакомому, чтобы занять у него денег. Хозяина дома не оказалось, но дверь была открыта. Женщина воспользовалась ситуацией и в одной из комнат похитила банку с деньгами. Там хранилось 13 тысяч рублей. Все деньги она потратила на свои нужды. Местной жительнице может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU