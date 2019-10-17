2019-10-17T12:10:27+03:00
Общество

Муромлянка угнала и разбила автомобиль из-за ссоры с возлюбленным

Девушка находилась в нетрезвом состоянии
Елена Масленникова
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49-летний мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Сотрудники ППС нашли разбитую машину на одной из улиц города. Полиция задержала угонщицу. Выяснилось, что молодая особа - бывшая девушка сына потерпевшего. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она пришла домой к возлюбленному, чтобы поговорить, но его не оказалось дома, а дверь была открыта. Подозревая взяла ключи от иномарки и поехала кататься. Не справившись с управлением, она врезалась в дом. Девушка бросила автомобиль и ушла. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, на угонщицу завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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