Муромлянка угнала и разбила автомобиль из-за ссоры с возлюбленным

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-17T12:10:27+03:00

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49-летний мужчина обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. Сотрудники ППС нашли разбитую машину на одной из улиц города. Полиция задержала угонщицу. Выяснилось, что молодая особа - бывшая девушка сына потерпевшего. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она пришла домой к возлюбленному, чтобы поговорить, но его не оказалось дома, а дверь была открыта. Подозревая взяла ключи от иномарки и поехала кататься. Не справившись с управлением, она врезалась в дом. Девушка бросила автомобиль и ушла. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, на угонщицу завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU