В Муроме в результате пожара погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-17T11:37:56+03:00

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Ночью 17 октября в Муроме на улице Коммунальной в многоэтажке загорелась квартира. По предварительной версии, ее хозяин уснул с непотушенной сигаретой. К сожалению, он погиб. Пламя потушили соседи еще до приезда спасателей. Как они попали в квартиру — неизвестно, но мужчину им спасти не удалось. В ликвидации последствий пожара участвовали 9 человек и 4 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU