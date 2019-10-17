В Муроме в результате пожара погиб мужчина
Огонь потушили соседи еще до приезда спасателей
В Муроме при пожаре погиб мужчинаФото: ГУ МЧС по Владимирской области
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Ночью 17 октября в Муроме на улице Коммунальной в многоэтажке загорелась квартира. По предварительной версии, ее хозяин уснул с непотушенной сигаретой. К сожалению, он погиб. Пламя потушили соседи еще до приезда спасателей. Как они попали в квартиру — неизвестно, но мужчину им спасти не удалось. В ликвидации последствий пожара участвовали 9 человек и 4 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU