2019-10-17T11:26:05+03:00
Общество

В Муроме построят новую детскую поликлинику

Она появится к 2023 году
Артём Черепанов
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В Муроме появится новая современная поликлиника. Здание построят в 2021-23 годах, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Главный врач Детской больницы округа Мурома Татьяна Пивикина заявила, что старое здание поликлиники на улице Красноармейской уже признано ветхим и не отвечает современным требованиям.

На данный момент под строительство поликлиники передается земельный участок у детской больницы. Проект здания будет готов в следующем году. Стоимость строительства на данный момент неизвестна.

Новая поликлиника будет рассчитана на 700 посетителей в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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