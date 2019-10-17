В Муроме построят новую детскую поликлинику
В Муроме появится новая современная поликлиника. Здание построят в 2021-23 годах, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. Главный врач Детской больницы округа Мурома Татьяна Пивикина заявила, что старое здание поликлиники на улице Красноармейской уже признано ветхим и не отвечает современным требованиям.
На данный момент под строительство поликлиники передается земельный участок у детской больницы. Проект здания будет готов в следующем году. Стоимость строительства на данный момент неизвестна.
Новая поликлиника будет рассчитана на 700 посетителей в день.
ИСТОЧНИК KP.RU