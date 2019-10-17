2019-10-17T11:00:24+03:00
Общество

Во Владимире администрация ищет владельца драной раздолбанной «семерки»

Автомобиль занимает место на парковке
Вероника ПАНИНА
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Владельца автомобильного «раритета», если можно так выразиться, разыскивают во Владимире. Пока что администрация Фрунзенского района просит его объявиться добровольно.

Автомобиль ВАЗ-2107 находится на парковке около дома №9 по улице Безыменского в таком виде, что ясно - автомобилем давно никто не пользуется и явно не будет, это невозможно. У машины отсутствует все, что только можно снять, разбить или отодрать: нет фар, стекол, половины обшивки салона... При этом она много месяцев занимает дефицитное место на парковке многоквартирного жилого дома.

Для решения вопроса об эвакуации автомобиля (своим ходом он уже никуда не доедет) администрация Фрунзенского района просит обратиться по адресу: ул. Добросельская, д.175, каб.24, тел: 41-47-85, 41-40-99). Туда же можно позвонить, если вы знаете, чей это автомобиль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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