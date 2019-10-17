Мошенник из Орловской области продавал несуществующие стройматериалы жителям Владимирского региона

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-17T10:54:19+03:00

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36-летний житель Орловской области выложил на одном из популярных интернет-сайтов объявление о продаже строительных материалов, которых у него на самом деле не было. Предложением заинтересовалась жительница из Александровского района. Она сделала заказ и внесла предоплату. Псевдо-продавец приобрел стройматериалы в реальном магазине и указал адрес доставки женщины. Убедившись, что заказ привезли, покупательница перевела мошеннику оставшуюся часть суммы. В итоге она заплатила ему 63 тысячи рублей. И только потом выяснила, что хозяин объявления никакого отношения к магазину не имеет. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Полиция проверяет сейчас его причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU