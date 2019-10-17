Жительница Владимира осуждена за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-17T10:29:41+03:00

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Владимирка летом решила приобрести для себя наркотики, перевела деньги неизвестному, занимающемуся их сбытом, а потом, ориентируясь на его указания, нашла тайник с отравой, которую забрала себе. Позднее полицейские задержали девушку, при обыске у нее обнаружили запрещенное вещество – более одного грамма. Суд признал ее виновной в хранении запрещенных веществ в крупном размере и назначил наказание – три года условно с испытательным роком три года. Все это время ей предстоит регулярно являться в уголовно-исполнительную инспекцию и к врачу- наркологу, а если у нее выявят наркотическую зависимость – пройти курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU