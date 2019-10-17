2019-10-17T10:21:20+03:00
Общество

Лучшим участковым Владимирской области стал капитан Хрисанфов

Он будет представлять регион на федеральном конкурсе "Народный участковый"
Вероника ПАНИНА
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16 октября во Владимирской области подвели итоги регионального этапа конкурса «Народный участковый», который проводит МВД России совместно с «Комсомольской правдой».

По итогам народного голосования лучшим сотрудником УМВД Владимирской области стал капитан полиции, участковый уполномоченный из Владимира Артем Хрисанфов. Как рассказали в пресс-службе владимирского УМВД, в течение недели граждане оставляли свои "лайки" за каждого из 17 участников и, тем самым, определили тройку лидеров по сумме набранных голосов.

Артем Хрисанфов набрал 2818 голосов во время онлайн-голосования и теперь будет представлять наш регион на федеральном конкурсе «Лучший участковый полиции», который стартует 1 ноября.

Капитану Хрисанфову 33 года, в органах внутренних дел работает с 2012 года, в этом году стал старшим участковым уполномоченным. Холост!

ИСТОЧНИК KP.RU

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