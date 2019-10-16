Во Владимирской области стали чаще выявлять рак на ранних стадиях

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-16T16:30:47+03:00

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В рамках дня онколога в Областном клиническом онкологическом диспансере обсуждали, как бороться с раковыми заболеваниями. Именно здесь и стало известно о том, что рак в регионе стали чаще выявляться на ранних этапах, что позволяет избегать смертей.

Показатель ранней диагностики онкопатологии в регионе вырос с 47,3% в 2013 году до 54,4% в 2019 году. Причем в департаменте здравоохранения надеются к 2024 году достичь в этом направлении 61,5%. Для этого в ближайшие пять лет в регионе откроются 7 центров амбулаторной онкологической помощи с полным спектром оборудования для комплексной и быстрой диагностики основных видов онкопатологии. В октябре первый подобный центр уже открылся в Гусь-Хрустальной городской больнице.

На техническое переоснащение региональной онкологической службы к 2024 году будет направлено более 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов. Для онкологов закупят ангиографы, магнитно-резонансные томографы, лазерные хирургические комплексы, аппараты УЗИ экспертного класса и эндовидеоскопические комплексы.

ИСТОЧНИК KP.RU