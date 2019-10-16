Администрацию Суздаля ждет внеплановая проверка финансов

СЕГОДНЯ 16:12 2019-10-16T16:12:52+03:00

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15 октября на заседании Суздальского горсовета было внесено предложение провести внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности городской администрации за 2018 и 2019 годы. Ее будет проводить Контрольно-счетный комитет. При этом глава этого подразделения мэрии Светлана Тарасенко написала заявление об увольнении по собственному желанию, депутаты его приняли и возложили ее обязанности на заместителя главы КСК.

Кроме того, депутаты местного горсовета поддержали предложение перенести сроки проведения конкурса на должность главы администрации (сити-менеджера). Первый этап пройдет 6 ноября, второй этап - на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU