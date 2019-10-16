2019-10-16T16:12:17+03:00
Происшествия

В клубе "Сири" 35 пожарных тушили кровлю на площади 50 "квадратов"

Пострадавших во владимирском караоке-клубе нет
Валерия ПРОНИНА
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Сегодня, 16 октября, в 14.59 пожарным сообщили о задымлении на третьем этаже 18 дома по ул. Большой Московской во Владимире. На место выехали пожарные подразделения по повышенному номеру вызова. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, при проведении кровельных работ загорелась крыша караоке-клуба «Сири».

В 15:33 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара сгорели частично обрешетка кровли и имущество на площади 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

От МЧС на месте работали 35 человек и 11 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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