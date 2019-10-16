Суздаль не примет чемпионат мира по пахоте

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-16T15:36:18+03:00

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Чемпионат мира по пахоте, изначально планировавшийся под Суздалем, пройдет в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой слова правительство Ленинградской области.

Отметим, что Владимирская область не просто претендовала на проведение соревнования, но и принимала ранее чемпионаты России и Европы. Весной 2019 года регион посетила делегация инспекторов во главе с экспертом Всемирной пахотной организации Иоганесом Спикером из Нидерланов. Суздальские земли получили высокую оценку специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU