2019-10-16T14:39:02+03:00
Общество

Во Владимир с гастролями приедет Тбилисский академический русский драматический театр

Артисты покажут два спектакля по Толстому и Гоголю
Алексей СУХОВ
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27 и 28 октября во Владимире с гастролями выступит Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени Александра Сергеевича Грибоедова.

В общей сложности владимирские театралы смогут оценить два спектакля из репертуара гостей. 27 октября в 18.00 можно будет увидеть "ХОЛСТОМЕР. ИСТОРИЯ ЛОШАДИ". Как пишут сами тбилисцы о своей работе, это "трагическая исповедь по мотивам повести Льва Николаевича Толстого в одном действии". А на следующий день театр в это же время представит свою версию "Шинели" Николая Гоголя.

Купить билеты на спектакли гастролирующего театра на сайте vladimir.kassy.ru и в кассе владимирского драмтеатра. Часы работы: с 11.00 до 18.30, перерыв с 14.30 до 15.00; понедельник с 14.00 до 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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