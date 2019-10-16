2019-10-16T14:26:34+03:00
Общество

Дело врача-инфекциониста из больницы №6 города Владимира передано в суд

Ее подозревают в причинении смерти по неосторожности
Алексей СУХОВ
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В суд передано дело врача-инфекциониста из шестой городской больницы, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

По версии прокуратуры Владимирской области, в ноябре 2017 года женщина приняла пациента с жалобами на здоровье, который сообщил о том, что он недавно вернулся из республики Ангола. Вопреки требованиям ведомственных нормативных актов, врач не провела обязательную диагностику пациента на малярию, поставила неверный диагноз, по которому начали проводить курс лечения. В результате у пациента развилась генерализованная малярия и септический шок, после чего он умер.

Вину врач-инфекционист не признала. Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде. Женщине может грозить до трех лет плюс лишение права занимать определенные должности или заниматься медицинской деятельностью на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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