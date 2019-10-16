В Петушинской колонии заключенный прятал гашиш в кофе
В Петушинском районном суде дали 5,5 лет заключенному ИК-2. 24-летний парень попался на распространении наркотиков в исправительном учреждении.
Как сообщает областная прокуратура, в мае 2018 года он приобрел у неизвестного гашиш по телефону, а затем договорился о том, что его отправят по почте другому заключенному. При этом наркотик должны были передать другому человеку. Самое интересное, что мужчина не уведомил того, кому была отправлена посылка, что в ней находится. Гашиш общей массой 3,22 грамма был отправлен в бандероли. Его перемешали с кофе и уложили вместе с другими предметами. 5 июня 2018 года бандероль поступила в колонию, где сотрудники исправительного учреждения при досмотре и наткнулись на гашиш. Они подменили наркотик на муляж и доставили посылку по назначению. Так заключенного и поймали.
Приговор вступил в законную силу. Срок добавили к уже существующему.
ИСТОЧНИК KP.RU