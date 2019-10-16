Ковровчанка познакомилась с мужчиной в кафе, пригласила к себе, а он ее обокрал
Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего ковровчанина. Молодого человека подозревают в краже. По данным УМВД, весной текущего года он украл у женщины украшения на сумму 75 000 рублей.
Потерпевшая познакомилась с вором в кафе, пригласила его продолжить вечер у нее дома. Когда девушка уснула, ковровчанин нашел шкатулку, в которой хранились ювелирные украшения. Он забрал из нее золотые серьги, кулоны, цепочки и браслет, после чего ушел.
В дальнейшем вор продал украшения незнакомым людям и сдал в ломабрд. В ходе следствия часть украшений вернули законной владелице. Также фигурант возместил 18 000 от общей суммы причиненного ущерба.
В настоящее время уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU