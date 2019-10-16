2019-10-16T14:08:51+03:00
Происшествия

Ковровчанка познакомилась с мужчиной в кафе, пригласила к себе, а он ее обокрал

Когда девушка уснула, вор нашел шкатулку, в которой хранились ювелирные украшения
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего ковровчанина. Молодого человека подозревают в краже. По данным УМВД, весной текущего года он украл у женщины украшения на сумму 75 000 рублей.

Потерпевшая познакомилась с вором в кафе, пригласила его продолжить вечер у нее дома. Когда девушка уснула, ковровчанин нашел шкатулку, в которой хранились ювелирные украшения. Он забрал из нее золотые серьги, кулоны, цепочки и браслет, после чего ушел.

В дальнейшем вор продал украшения незнакомым людям и сдал в ломабрд. В ходе следствия часть украшений вернули законной владелице. Также фигурант возместил 18 000 от общей суммы причиненного ущерба.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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