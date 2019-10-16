В "черном списке" должников владимирской мэрии - три новых предприятия

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-16T13:21:54+03:00

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Администрация города Владимира опубликовала новый список должников по выплате НДФЛ. В нем, в отличии от предыдущих нескольких редакций документа, появилось три новых компании.

Лидером "черного списка" оказалась компания ООО "Амбитус" - бывший владелец сети магазинов "Квартал". Его долг по НДФЛ составляет более 6 миллионов рублей. Вторым в списке идет ЗАО "по свиноводству "Владимирское" с долгом в более чем в 4 миллиона рублей. На третьем месте еще один новичок списка - ООО "ПК Климатветмаш" с долгом в 3 миллиона рублей. Кроме него в списке впервые появился индустриальный логистический парк "Владимир" с долгом в 535 тысяч рублей.

Покинули список ООО "Поликлиника-Автоприбор", фактически выселенная из здания на улице Погодина, завод "КТЗ" компания "Петролиум Плюс Владимир".

ИСТОЧНИК KP.RU