В Киржачском районе ищут заблудившегося в лесу дедушку

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-16T10:56:09+03:00

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В Киржачском районе пропал 83-летний Владимир Сухов. Он сначала был в садовом товариществе "Захарово", а потом решил пойти в лес за грибами. 15 октября он так и не вернулся домой.

Приметы: рост 173 см, плотного телосложения, волосы седые короткие, глаза голубые. На нем была коричневая куртка, коричневая вязаная жилетка, светлая рубашка, зеленые брюки , черные резиновые сапоги. С собой - плетеная корзина.

Особые приметы: шаркающая походка.

Если вы что-то знаете о пенсионере, звоните инфоргу поискового отряда "Лиза Алерт" : 89776874909 или на номер "112".

ИСТОЧНИК KP.RU