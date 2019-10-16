Во Владимире шестеро организаторов «автоподстав» получили сроки - реальные и условные

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-16T10:37:07+03:00

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Во Владимире завершено расследование уголовного дела преступной группы, занимавшейся «автоподставами» и мошенничеством с получением страховки за липовые ДТП. Как сообщает пресс-служба владимирского Следственного комитета, в преступлениях участвовало шесть человек, в том числе двое бывших сотрудников ГИБДД Владимира.

Махинации со страховками затеял еще в июне 2015 года 25-летний житель Владимира. Он продумал преступную схему и позвал участвовать в ней своего знакомого, занимавшегося ремонтом автомобилей. Дальше группа стала разрастаться, в нее вовлекли родственников и знакомых, в том числе сотрудников полиции и страховой компании. Каждому было обещано от 5 до 20 тысяч рублей за каждое «отработанное» ДТП.

Преступная схема была такая: покупались автомобили для организации фиктивных ДТП, при этом одна из машин была дешевая и уже битая. Находили правдоподобное место, имитировали столкновение машин и вызывали на место «аварии» знакомых сотрудников ГИБДД. Дальше составлялся протокол, с которым мошенники обращались в страховую компанию с подложными документами для страховой выплаты по ОСАГО.

Первое фиктивное ДТП устроили 6 июля 2015 года с участием автомобилей «ВАЗ-2107» и «Nissan X-Trail» рядом с улицей Добросельской. В результате на восстановление «пострадавшего» автомобиля «Нисан» по ОСАГО страховая компания выплатили 400 тысяч рублей.

Мошенники дейстовали больше года, за это время во Владимире они устроили 13 фиктивных ДТП, получив от страховой компании около 4 миллионов 600 тысяч рублей.

Преступную деятельность группы пресекли 30 сентября 2016 года сотрудники подразделения собственной безопасности регионального управления МВД России.

Всех шестерых судил Ленинский районный суд. Приговоры такие: лидеру группы и наиболее активному участнику (бывший сотрудник ГИБДД) - по 3,5 года колонии общего режима со штрафом 300 и 100 тысяч рублей.

Второй бывший сотрудник ГИБДД и еще один участник - условные сроки и штрафы в 100 и 50 тысяч рублей.

Остальные двое - условные сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU