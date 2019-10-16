2019-10-16T09:42:25+03:00
Общество

Более 224 тысяч жителей Владимирской области привились от гриппа

Из них 53 279 – дети
Алексей СУХОВ
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По состоянию на 15 октября свыше 224 тысяч жителей Владимирской области прошли вакцинацию против гриппа, из них 53 279 – дети. Вакцинация продлится во Владимирской области до начала подъема заболеваемости. В этом году планируется привить от гриппа почти 630 тысяч человек.

13 октября завершилась работа мобильного прививочного пункта у владимирского гипермаркета "Глобус". За 35 дней его работы от гриппа привилось более 6 тысяч жителей города и области.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Владимирской области, в настоящее время в области отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ, вирусов гриппа не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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