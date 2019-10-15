2019-10-15T21:41:53+03:00
Происшествия

Ковровчанка утащила из супермаркета сто с лишним шоколадок

Любительница сладкого нигде не работала
Ирина Мальцева
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Двадцатидвухлетняя жительница Коврова осенним днем не устояла перед сладким и, пока никто не видел, украла из местного супермаркета 106 плиток шоколада, стоивших в общей сложности почти пять тысяч рублей. А 14 октября девушка вновь попыталась вынести из супермаркета сладости, кофе и немного косметики. Но на этот раз горожанку задержали сотрудники магазина, а товар, которого она набрала на одиннадцать с лишним тысяч, остался в магазине. Сейчас ковровчанка, ранее уже имевшая конфликты с законом, находится дома, с нее взята подписка о невыезде. Возбуждены два уголовных дела по факту кражи и покушения на кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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