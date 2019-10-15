В Коврове незаконно уволили слепого сотрудника

СЕГОДНЯ 20:57 2019-10-15T20:57:15+03:00

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Ковровчанин, с детства являвшийся инвалидом по зрению и инвалидом I группы, последние четыре года работал токарем второго разряда сначала в Ковровского учебно-производственного предприятия «Всероссийское общество слепых», а затем в его правопреемнике ООО «КП «Мотомегал». Но между его индивидуальной программой реабилитации, справками врачебных комиссий и медицинским заключением о непригодности к выполнению отдельных видов работ обнаружились противоречия. И работодатель не стал, как положено по закону, проводить экспертизу профпригодности работника, чтобы определить, может ли он выполнять свои обязанности. В результате незрячего ковровчанина уволили. По результатам прокурорской проверки в адрес генерального директора предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, одного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности, а инвалид I группы восстановлен на работе.

ИСТОЧНИК KP.RU