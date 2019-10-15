Житель Селивановского района получил четыре с половиной года за грабеж, кражу и избиение

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-15T17:41:50+03:00

Во всех случаях пострадавшие - знакомые и приятели

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Всего пара месяцев понадобилась жителю Селивановского района, чтобы заработать три серьезные статьи Уголовного Кодекса.

Первую - ст. 161 УК РФ - в январе 2019 года. В поселке Красная Горбатка он гостил у своих пожилых знакомых. Выпив, напал на пенсионерку и нанес ей несколько ударов, после чего забрал у супругов 5000 рублей.

Вторая - ст. 111, ч. 2 - через несколько дней. Выпивая в компании двух мужчин, с одним из них чего-то не поделил, началась ссора и драка. Противник получил несколько ударов по голове и телу, итог - множественные переломы ребер.

И, наконец, в марте - ст. 158 УК. Банальная кража. У своей бывшей сожительницы в Муроме он украл из кошелька 4000 рублей.

Наконец, после всех «подвигов» он попался полиции и оказался за решеткой. Тут же раскаялся, признал вину, и даже вернул бывшей сожительнице 4000 рублей. В итоге приговор - 4 года 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU