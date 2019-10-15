В Гусь-Хрустальном судимый за убийство с ножом напал на сотрудницу микрофинансовой организации

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-15T16:58:24+03:00

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34-летний житель поселка Уршельский, уже, кстати, судимый за убийство, но вышедший по УДО, не стал даже дожидаться окончания условного срока. Как только понадобились деньги, он выбрал казавшуюся легко доступным источник обогащения и пошел грабить офис выдачи микрозаймов ООО МКК «Капитал-И» в Гусь-Хрустальном.

В офисе находилась одна женщина-менеджер. Как сообщает прокуратура Владимирской области, мужчина приставил к ее горлу нож и потребовал открыть кассу и отдать все деньги. Но тут на шум заглянула сотрудница соседнего офиса. Она подняла крик, стала звать на помощь. Злоумышленник бросился бежать. Довольно быстро он был задержан полицией и помещен под стражу.

Теперь, с учетом предыдущего срока за убийство, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Если, конечно, опять не выпустят условно-досрочно.

ИСТОЧНИК KP.RU