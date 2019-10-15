Владимирец умер из-за неверно поставленного диагноза
Врача-инфекциониста будут судить
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Перед судом предстанет врач-инфекционист, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По данным Следственного комитета, в ноябре 2017 года к ней обратился 56-летний владимирец с жалобами на высокую температуру, боли в животе, сухость во рту, головокружение.
Врач-инфекционист, обладающая значительным профессиональным опытом и квалификацией, не провела пациенту диагностику и лабораторные исследования. В стационаре клиники мужчине проводили курс лечения по неверному диагнозу, что и привело к его смерти.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU