Владимирец умер из-за неверно поставленного диагноза

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-15T16:47:59+03:00

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Перед судом предстанет врач-инфекционист, которую обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По данным Следственного комитета, в ноябре 2017 года к ней обратился 56-летний владимирец с жалобами на высокую температуру, боли в животе, сухость во рту, головокружение.

Врач-инфекционист, обладающая значительным профессиональным опытом и квалификацией, не провела пациенту диагностику и лабораторные исследования. В стационаре клиники мужчине проводили курс лечения по неверному диагнозу, что и привело к его смерти.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU