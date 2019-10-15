Во Владимирской области пятые сутки ищут 73-летнюю пенсионерку
Она заблудилась в лесу
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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10 октября 2019 года пропала 73-летняя Ирина Мичурина из Собинки. В этот день она шла через лес и заблудилась. Пятые сутки о ней ничего неизвестно. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 150 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза карие. На момент пропажи на ней был темный плащ, юбка, резиновые сапоги, платок. С собой - темная сумка.
ИСТОЧНИК KP.RU