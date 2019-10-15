2019-10-15T15:05:22+03:00
Общество

Во Владимире раздавили 179 килограмм груш "Конференс"

На нее не было сопроводительной документации
Артём Черепанов
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Сотрудники Россельхознадзора по Владимирской области изъяли из одного из владимирских супермаркетов 179 килограмм груш "Конференс". При проверке выяснилось, что сопроводительная документация не соответствую информации на этикетке. Сопоставив документы инспекторы решили, что перед ними - санкционная продукция.

Все 179 килограмм груш отправились под колеса техники на мусорном полигоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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