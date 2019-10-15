2019-10-15T11:20:11+03:00
Происшествия

В Меленках посетитель больницы украл телефон у медсестры

Прямо с больничного поста
Вероника ПАНИНА
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53-летний мужчина не смог удержаться и прихватил чужой телефон, брошенный без присмотра. Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, мужчина навещал свою знакомую в одной из больниц Меленковского района. Пока он ждал ее в коридоре, заметил, что медсестра отделения отлучилась со своего поста, оставив на столе мобильный телефон. Недолго думая, мужчина схватил телефон (ценой 9500 рублей), сунул его в карман и был таков.

Обокраденная медсестра вызвала полицию, сотрудники которой опросили больных и медперсонал. Виновного вычислили быстро, он даже не успел продать краденый телефон. Теперь предстоит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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