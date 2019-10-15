Во Владимире покажут уникальное издание 16 века - Библию Франсиска Скорины

СЕГОДНЯ 10:41 2019-10-15T10:41:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 15 октября, во владимирском музейном центре «Палаты» откроется «Выставка одной книги». Библиофилам, любителям истории и просто всем любознательным горожанам будет дана редкая возможность увидеть уникальное печатное издание - Библию Франциска Скорины, напечатанную в Праге в 1519 году.

Уникальное издание представляет собой пять начальных книг Библии, переплетенных в один том и составляющих так называемое «Пятикнижие Моисеево». Экспонат появился на свет ровно 500 лет назад. До нашего времени сохранилось всего 519 книг, изданных великим восточнославянским просветителем Франциском Скориной. Он перевел тексты библейских книг на церковнославянский язык и упростил архаичные речевые обороты, чтобы сделать их понятными народу.

Работая в Праге, в 1517–1519 годах Скорина напечатал 23 из 50 ветхозаветных книг. Во всех книгах напечатаны предисловия и послесловия его авторства и множество гравюр. Тексты набраны необычными кирилловскими литерами.

ИСТОЧНИК KP.RU