2019-10-15T09:56:34+03:00
Общество

В больницы Владимирской области с ОРВИ обратилось 9 тысяч человек

На территории Владимира зарегистрировано 2 856 обращений
Валерия ПРОНИНА
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Пока на территории области регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ. За прошлую неделю 2019 года в больницы региона обратилось 9 146 человек, среди них 5 862 ребенка. Превышение эпидпорога на 1,7% зарегистрировано в возрастной категории от 3-7 лет. Показатель заболеваемости на территории области составил 67,0 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 2,7%.

По данным Роспотребнадзора, циркуляция гриппозных вирусов не регистрируется.

На территории Владимира за прошедшую неделю зарегистрировано 2 856 обращений граждан, среди них 1 684 ребенка. Во Владимире, а также в Кольчугинском и Собинском районах - превышение средне-областного показателя заболеваемости.

Напомним, что во Владимирской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинопрофилактика является наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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