2019-10-14T17:45:20+03:00
Общество

В Коврове мусоровоз завяз в яме во дворах

Грузовик простоял в ожидании помощи несколько часов
Ирина Мальцева
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Фото из группы "Подслушано Ковров"Фото из группы "Подслушано Ковров"
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Мусоровоз завяз утром 11 октября на улице Космонавтов. Машина заехала на участок между двумя жилыми домами и угодил в глубокую яму, оставшаяся, по словам горожан. После ремонтных работ, проводившихся за пару дней до этого. Вытащить застрявший автомобиль смогли с помощью трактора около четырех часов дня. Кстати, после этого автомобилю вновь не повезло: по словам очевидцев, освобожденный мусоровоз решил проехать через мусорные баки и там снова застрял.

ИСТОЧНИК KP.RU

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