У 26-летнего гусевчанина нашли три килограмма конопли и два - марихуаны

СЕГОДНЯ 17:26 2019-10-14T17:27:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Возбуждены уголовные дела в отношении троих гусевчан, которых подозревают в хранении наркотических средств.

По данным УМВД, весной на садовом участке и чердаке дачного дома 26-летнего жителя Гусь-Хрустального полицейские нашли более трех килограммов конопли и свыше двух килограммов марихуаны.

В хозяйственной постройке, которая принадлежала уже 62-летнему гусевчанину, нашли 1,5 килограмма частей растений, которые содержат наркотики.

А в сентябре также на приусадебном участке другого гусевчанина оперативники изъяли 380 граммов конопли и 11 граммов марихуаны.

Во всех трех случаях подозреваемые сушили растения и хранили для личного пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU