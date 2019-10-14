У 26-летнего гусевчанина нашли три килограмма конопли и два - марихуаны
Возбуждены уголовные дела в отношении троих гусевчан, которых подозревают в хранении наркотических средств.
По данным УМВД, весной на садовом участке и чердаке дачного дома 26-летнего жителя Гусь-Хрустального полицейские нашли более трех килограммов конопли и свыше двух килограммов марихуаны.
В хозяйственной постройке, которая принадлежала уже 62-летнему гусевчанину, нашли 1,5 килограмма частей растений, которые содержат наркотики.
А в сентябре также на приусадебном участке другого гусевчанина оперативники изъяли 380 граммов конопли и 11 граммов марихуаны.
Во всех трех случаях подозреваемые сушили растения и хранили для личного пользования.
ИСТОЧНИК KP.RU