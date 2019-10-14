Троих гусевчан задержали за выращивание конопли в огородах

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-14T16:08:31+03:00

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У 26-летнего местного жителя полицейские нашли больше 3 килограммов конопли и 2 килограммов марихуаны. Наркосодержащие растения молодой человек хранил в своем саду и на чердаке дома. Более полутора килограмма травы правоохранители изъяли у 62-летнего местного жителя. Еще один гусевчанин был задержан осенью. У него обнаружили более 380 граммов конопли и более 11 граммов марихуаны. По сообщению пресс-службы УМВД по Владимирской области, на всех троих за незаконное хранение наркотиков завели уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU