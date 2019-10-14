2019-10-14T15:46:59+03:00
Происшествия

В Муроме экс-инспектор труда брал взятки у руководства предприятий

Сотрудник обогатился на 95 тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Тридцатидвухлетний бывший государственный инспектор труда Государственной инспекции труда во Владимирской области, работавший в этой системе с марта 2015 года, в октябре 2018 года возглавил комиссию по расследование несчастного случая на одном из муромских предприятий, в результате которого погиб рабочий. Он выявил нарушения со стороны руководства предприятия, за которые по закону следовало оформление предписаний, составления протоколов об административной ответственности юридического лица с последующим назначением штрафов. Но привлекать к ответственности руководство предприятия он не стал, получив за это взятку - восемьдесят тысяч рублей. В том же месяце при проведении внеплановой проверки владимирского предприятия в связи с несчастным случаем с рабочим, инспектор за пятнадцать тысяч рублей не обратил внимания на то, что работника допустили на производство в нетрезвом состоянии, и не отразил это в документах. В результате вместо обязательного назначения штрафа руководитель отделался предупреждением. Сейчас экс-инспектору предъявлено обвинение по двум эпизодам получения взятки, он признал свою вину. Теперь его судьбу решит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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