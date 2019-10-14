2019-10-14T14:42:06+03:00
Общество

В реку Серая в Александровском районе выпустят 60 тысяч мальков стерляди

В этом годы работы по очистке водоема должны быть завершены
Алексей СУХОВ
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В 2019 году, наконец-то, должны быть завершены работы по очистке реки Серая в Александровском районе. Работы в черте города Александрова ведутся с 2015 года. Общая стоимость всех работ превышает 86 млн рублей. Завершающий этап проекта стоит 26,5 млн рублей и является частью нацпроекта "Экология".

Река Серая пример плохого воздействия человека на природу. Сбросы промышленными предприятими сточных вод с 1932 года привели к образованию токсичных донных отложений. В русле скопилось большое количество стволов старых деревьев, отработанных покрышек, бетонных блоков, кирпичей, битого стекла и прочего мусора, что способствовало зарастанию реки. В паводковый период все это приводило к подтоплению территорий города.

Работы по очистке участка реки Серой в черте Александрова протяжённостью около 7,5 км практически завершены, остаётся провести восстановительные мероприятия: высадить на прибрежной территории зелёные насаждения, запустить в реку около 60 тысяч мальков стерляди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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