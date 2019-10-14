2019-10-14T14:05:04+03:00
Общество

В Петушках годовалый малыш остался без присмотра и выпал из окна

Тот перелез с дивана на подоконник, а москитная сетка не выдержала
Алексей СУХОВ
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12 октября в Петушках произошла очередная трагедия - из окна второго этажа выпал годовалый ребенок.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, днем годовалый малыш, оставленный без должного присмотра, с дивана, стоящего вблизи окна, вступил на подушки, затем на подоконник, открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал на землю. К счастью, малыш остался жив. Его отвезли в областную детскую клиническую больницу. Сейчас ему ничего не грозит. По данным следствия, семья характеризуется положительно, снимает квартиру. Помимо малыша у родителей есть еще один маленький ребенок.

В этом году это уже 12 ребенок, пострадавший при выпадении из окна, из них 11 получили травмы различной степени тяжести, один ребенок погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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