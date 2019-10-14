Владимирского полицейского осудили за взятку
Он покрывал подпольное казино
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Фрунзенский районный суд города Владимира приговорил к трем годам условного срока 32-летнего бывшего полицейского, получившего взятку в 60 тысяч рублей за покровительство игорному бизнесу. Дело расследовано УФСБ по Владимирской области при содействии Следкома.
Деньги за покровительство игорному бизнесу экс-полицейский получил в сентябре 2016 года. Взятку ему перевели на банковскую карту близкого родственника. Уголовное дело было возбуждено в июне 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU