2019-10-14T13:29:08+03:00
Происшествия

Владимирского полицейского осудили за взятку

Он покрывал подпольное казино
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Фрунзенский районный суд города Владимира приговорил к трем годам условного срока 32-летнего бывшего полицейского, получившего взятку в 60 тысяч рублей за покровительство игорному бизнесу. Дело расследовано УФСБ по Владимирской области при содействии Следкома.

Деньги за покровительство игорному бизнесу экс-полицейский получил в сентябре 2016 года. Взятку ему перевели на банковскую карту близкого родственника. Уголовное дело было возбуждено в июне 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У 26-летнего гусевчанина нашли три килограмма конопли и два - марихуаны
Троих гусевчан задержали за выращивание конопли в огородах
В Муроме экс-инспектор труда брал взятки у руководства предприятий
В реку Серая в Александровском районе выпустят 60 тысяч мальков стерляди
В Петушках годовалый малыш остался без присмотра и выпал из окна
Бывшей сотруднице полиции грозит 1 год за взятку в 7,5 тысяч рублей
Фрунзенский районный суд упакуют в вентилируемый фасад
В драмтеатре откроется фотовыставка монет, посвященных театру
«Ростелеком» обеспечил телеком-инфраструктурой 169 социально значимых учреждений Владимирской области
Мэрия Коврова спросила горожан, нужен ли им "Макдоналдс"
Владимир занял 18-ое место в личном рейтинге российских городов Ильи Варламова
В Петушинском районе будут производить лекарства для борьбы с онкологией