Владимирского полицейского осудили за взятку

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-14T13:29:08+03:00

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Фрунзенский районный суд города Владимира приговорил к трем годам условного срока 32-летнего бывшего полицейского, получившего взятку в 60 тысяч рублей за покровительство игорному бизнесу. Дело расследовано УФСБ по Владимирской области при содействии Следкома.

Деньги за покровительство игорному бизнесу экс-полицейский получил в сентябре 2016 года. Взятку ему перевели на банковскую карту близкого родственника. Уголовное дело было возбуждено в июне 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU