Бывшей сотруднице полиции грозит 1 год за взятку в 7,5 тысяч рублей
Бывшая инспектор по делам несовершеннолетних владимирской полиции обвиняетс в получении взятки. Как сообщает прокуратура, 33-летняя сотрудница полиции в августе 2019 года контролировала предпринимателей на предмет продажи алкоголя несовершеннолетним. И один случай продажи спиртного подросткам обнаружила. Однако, вместо того, чтобы составить протокол об административном правонарушении (а предприниматель уже раньше привлекался к ответственности по той же причине), она за взятку замяла дело. Кстати, сумма взятки воображение не потрясает - 7500 рублей.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, факт противоправного деяния был выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Владимирской области. Сотрудница была уволена из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство. Свою вину она признала.
Теперь дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд. Бывшей полицейской грозит до 1 года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU