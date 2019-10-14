2019-10-14T13:16:43+03:00
Происшествия

Бывшей сотруднице полиции грозит 1 год за взятку в 7,5 тысяч рублей

Дело было в продаже алкоголя несовершеннолетним
Вероника ПАНИНА
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Бывшая инспектор по делам несовершеннолетних владимирской полиции обвиняетс в получении взятки. Как сообщает прокуратура, 33-летняя сотрудница полиции в августе 2019 года контролировала предпринимателей на предмет продажи алкоголя несовершеннолетним. И один случай продажи спиртного подросткам обнаружила. Однако, вместо того, чтобы составить протокол об административном правонарушении (а предприниматель уже раньше привлекался к ответственности по той же причине), она за взятку замяла дело. Кстати, сумма взятки воображение не потрясает - 7500 рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, факт противоправного деяния был выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Владимирской области. Сотрудница была уволена из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство. Свою вину она признала.

Теперь дело будет рассматривать Фрунзенский районный суд. Бывшей полицейской грозит до 1 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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