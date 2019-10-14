Фрунзенский районный суд упакуют в вентилируемый фасад
Старое здание Фрунзенского районного суда города Владимира может обрести новый облик. Владимирское архитектурное бюро "Абсолют Проект" подготовило эскиз нового внешнего облика старинного здания еще в апреле 2017 года. Старый кирпичный дом конца XIX века постройки планируется обшить панелями из стекла и алюминия с утеплителем. Такие решения называют "вентилируемым" фасадом.
Отметим, что здание суда не входит в список памятников архитектуры регионального значения, что автоматически развязывает руки хозяевам, которые могут сделать со зданием все, что захотят.
Внешне архитектурное решение "Абсолют Проекта" созвучно с обликом здания областного суда - спорного с эстетической точки зрения здания. Отметим, повальное стремление покрыть вентилируемыми фасадами старые здания в целом присуща различным ведомствам и крупным корпорациям. Кроме России, такое спорное архитектурное решение популярно в Китае.
Также отметим, что в ближайшее время вентилируемый фасад покроет здание поликлиники городской больницы № 5.
ИСТОЧНИК KP.RU